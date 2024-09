Tempo gasto no transporte público na cidade de São Paulo sobe para 2h47

Em contrapartida, tempo médio de deslocamento para quem utiliza automóveis caiu para 2h28, 18 minutos a menos do que o registrado no ano anterior

Um estudo recente da rede Nossa São Paulo revelou que o tempo médio de deslocamento pelo transporte público na capital paulista aumentou em 2024. A pesquisa “Viver em SP 2024 – Mobilidade Urbana” mostrou que os moradores de São Paulo gastam, em média, 2 horas e 47 minutos para realizar suas atividades diárias utilizando transporte público, um aumento de 10 minutos em relação a 2023. Em contrapartida, o tempo médio de deslocamento para quem utiliza automóveis caiu para 2 horas e 28 minutos, 18 minutos a menos do que o registrado no ano anterior. A pesquisa também destacou variações regionais no tempo de deslocamento. Moradores do centro de São Paulo enfrentaram um aumento de 13 minutos, enquanto os residentes da zona sul e da zona oeste viram seus tempos de deslocamento aumentarem em 22 e 14 minutos, respectivamente.

Por outro lado, houve uma redução significativa no tempo de deslocamento para os moradores da zona leste, com uma queda de 21 minutos, e da zona norte, com uma diminuição de 15 minutos. O estudo apontou que o ônibus municipal é o meio de transporte mais utilizado pela população, com 38% dos paulistanos optando por esse modal. Em seguida, 23% utilizam carros e 12% preferem o metrô. Desde a pandemia de 2021, o número de pessoas que utilizam o transporte público tem aumentado, passando de 45% para 61% em 2024. Em contraste, o uso de transporte particular caiu de 54% para 38% no mesmo período.

