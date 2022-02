Suspensão da temporada de cruzeiros é prorrogada até 4 de março

Decisão foi informada pela Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, que vai discutir a retomada segura com os governos federal, estaduais e municipais

ROMILDO DE JESUS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 03/01/2022 De 5 de novembro de 2021 a 3 de janeiro de 2022, 1.100 casos de Covid-19 foram confirmados em navios de cruzeiros



A Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos informou nesta terça-feira, 15, que vai manter a suspensão das operações até o dia 4 de março. A decisão tem o intuito de dar continuidade à discussão, junto com as autoridades federais, estaduais e municipais, sobre a retomada segura. Apesar disso, a associação garantiu que os cinco navios que estão atracados em Santos, em São Paulo, estão prontos para retomar as viagens e reafirmou os protocolos para as viagens de cruzeiros, como a exigência de vacinação para todos que estão no navio, tanto passageiros quanto tripulação, teste negativo de Covid-19 pré-embarque, assim como testes contínuos durante a viagem de maneira aleatória, uso de máscara, uma menor ocupação para facilita o distanciamento social dentro do navio.

Essa é a terceira que a associação prorroga a suspensão das atividades. A primeira vez foi por causa de diversos casos confirmados de Covid-19 em navios, entre o final do ano passado o início deste ano. De acordo com a entidade, entre 5 de novembro e 3 de janeiro, 130 mil passageiros foram transportados, fora a tripulação, e dentre todos 1.100 casos de Covid-19 foram confirmados no período, o que corresponde a menos de 1%. A temporada de verão, que começou em novembro, tinha a previsão de transportar mais de 360 mil turistas e movimentar cerca de R$ 1,7 bilhão.

*Com informações da repórter Carolina Abelin