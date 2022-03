Tereza Cristina defende em órgão da ONU que fertilizantes sejam imunes a sanções econômicas

Sancionada por vários países ocidentais após início da guerra, a Rússia é responsável pelo fornecimento de 23% dos fertilizantes importados pelos brasileiros

Marcello Casal Jr/Agência Brasi Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina,



A Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, defendeu em uma reunião com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura que os fertilizantes não sejam afetados pelas sanções econômicas internacionais aplicadas contra a Rússia. O Brasil está sendo duramente afetado pelo bloqueios a esses insumos. O receio de escassez dos produtos utilizado por agricultores para elevar a produtividade do solo é motivado pela guerra entre Rússia e Ucrânia, que restringiu o fluxo comercial. Os russos são responsáveis pelo fornecimento de 23% dos fertilizantes importados pelos brasileiros.

“Para além dessas medidas, creio que deveríamos excluir os fertilizantes do regime de sanções, a exemplo do que ocorre com os alimentos. E as razões são simples: reprimir o comércio desses insumos afeta a produtividade do campo, reduz a disponibilidade de alimentos, reforça tendência inflacionária das principais commodities e, como consequência final, ameaça a segurança alimentar, especialmente de países mais vulneráveis. É preciso encontrar formas de punir comportamentos específicos de um país sem prejudicar o suprimento mundial de alimentos”, disse a ministra.

Outra preocupação é que a sanção à Rússia possa pressionar o mercado internacional, elevando os preços e gerando um efeito cascata sobre os alimentos no mercado interno brasileiro. A ministra Tereza Cristina adianta que, enquanto permanecer a situação de guerra, não há condições viáveis para o Brasil receber fertilizantes da Rússia por conta da dificuldade de pagamento e transporte. A reunião foi mais um aceno de Tereza Cristina tentativa de garantir o abastecimento do mercado interno, apesar d conflito.

De acordo com o Ministério da Agricultura, o Brasil é o quarto consumidor mundial de fertilizantes, importando cerca de 80% dos produtos usados na produção agrícola. A chefe da Pasta viajou ao Canadá recentemente para se reunir com empresários e representantes do governo, a fim de tratar da possibilidade de aumentar as importações de potássio, que pode ser utilizado na produção de fertilizantes. Em 2021, os canadenses foram o terceiro maior exportador em volume do gênero para o Brasil. Tereza Cristina afirma que reduzir a produtividade das lavouras pode acelerar o cenário de fome em todo o mundo.

*Com informações do repórter Daniel Lian