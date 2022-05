Terminal do BRT no Rio tem tumulto após atraso em circulação de ônibus

Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas, mas ninguém se feriu e nem foi detido

Houve muita correria e confusão na noite da última terça-feira, 3, no principal terminal rodoviário da zona oeste do Rio de Janeiro, o Alvorada, que é uma espécie de hub para atender a zona oeste da capital fluminense. Segundo testemunhas, a confusão começou no início da noite, quando passageiros insatisfeitos com a qualidade do serviço decidiram depredar a estação. Eles chegaram a jogar é grades na pista do BRT. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas. Ninguém se feriu e também não houve prisões. Depois de muito diálogo, a situação voltou ao normal e a circulação dos veículos também foi normalizada. O sistema de BRT do Rio de Janeiro é inspirado no adotado em Curitiba, no Paraná. Ele foi implementado pelo prefeito Eduardo Paes. Contudo, na última gestão de Marcelo Crivella, a qualidade do serviço piorou significativamente. O que Paes vem tentando resolver na atual gestão. O BRT é importante para reduzir o tempo de deslocamento das pessoas que moram principalmente nas zonas oeste e norte, na periferia do Rio de Janeiro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga