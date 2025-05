Testemunha de defesa diz que Braga Netto estava jogando vôlei no 8 de Janeiro

À tarde, o general Augusto Heleno e o senador Hamilton Mourão, entre outros, serão ouvidos, com as audiências programadas para continuar até o início de junho, sempre pela manhã e às 14h

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Durante seu depoimento, Waldo Manuel de Oliveira Aires relembrou momentos pessoais e descontraídos com Braga Netto



O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou uma audiência nesta sexta-feira (23) para ouvir as testemunhas de defesa de Alexandre Ramagem e Walter Braga Netto. A sessão, que teve uma duração de aproximadamente 42 minutos, começou pontualmente às 8h e foi concluída às 8h42. No período da tarde, novas audiências e depoimentos estão programados, prometendo um dia repleto de atividades judiciais. Entre os depoimentos mais notáveis, destacou-se o de Waldo Manuel de Oliveira Aires, que compartilhou detalhes sobre sua amizade com Walter Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Durante seu depoimento, Waldo Manuel de Oliveira Aires relembrou momentos pessoais e descontraídos com Braga Netto, como partidas de vôlei em Copacabana. Ele enfatizou que, em suas interações, nunca discutiram campanhas eleitorais, mantendo suas conversas em um âmbito mais pessoal. No entanto, o depoimento tomou um rumo mais sério quando Waldo foi questionado pelo ministro Alexandre de Moraes sobre suas postagens nas redes sociais, que faziam referência ao artigo 142 da Constituição. Waldo defendeu sua posição, afirmando que não considerava suas postagens inconstitucionais, mas o ministro Alexandre de Moraes esclareceu que o artigo é constitucional, questionando a interpretação de Waldo.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Waldo explicou que, em sua visão, a aplicação do artigo 142 dependeria de uma autorização presidencial e de uma votação no Congresso Nacional. Ele também revelou que, durante os eventos de 8 de janeiro, estava em uma rede de vôlei em Copacabana com Braga Netto quando soube dos acontecimentos em Brasília, através de uma ligação do filho de Braga Netto. Além disso, o coronel relatou a reação de ambos “Pelo histórico das manifestações de conservadores, são manifestações pacíficas. Causou estranheza. A reação do general Braga Netto foi de surpresa”, afirmou Aires.

A audiência também explorou o papel de Waldo como responsável por relações institucionais na legenda de Jair Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto. No entanto, Waldo optou por não aprofundar o assunto, levando o ministro Alexandre de Moraes a encerrar a oitiva após essas declarações. No caso de Alexandre Ramagem, apenas uma testemunha foi ouvida, enquanto outras foram dispensadas. À tarde, o general Augusto Heleno e o senador Hamilton Mourão, entre outros, serão ouvidos, com as audiências programadas para continuar até o início de junho, sempre pela manhã e às 14h.

Publicado por Luisa Cardoso