Thiago Brennand é condenado a um ano e oito meses de prisão por agredir mulher em academia de São Paulo

O empresário Thiago Brennand foi condenado a um ano e oito meses de prisão em regime semiaberto por agredir uma mulher em uma academia de luxo dentro de um shopping em São Paulo. O caso aconteceu na noite de 3 de agosto. Câmeras de segurança do local flagraram o momento das agressões contra a modelo Helena Gomes. Na decisão, o juiz Henrique Vergueiro Loureiro determinou o pagamento de R$ 50 mil reais de indenização à vítima. Ele ainda considerou na pena que a agressão ocorreu pelo fato do alvo ser uma mulher. De acordo com a modelo, o empresário se incomodou com a presença dela e pediu para que ela se retirasse da academia. Houve uma discussão entre as partes e, logo em seguida, veio a agressão. Ele cuspiu no rosto de Helena e puxou o cabelo dela. Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na polícia, testemunhas confirmaram a agressão relatada pela vítima. Além disso, Thiago foi expulso da academia. Ele registrou um boletim de ocorrência sobre injúria e ameaça contra Helena.

Brennand é réu em outros cinco processos. Outras duas ações foram encerradas após um acordo entre as partes. O empresário está preso desde abril deste ano, depois de ser extraditado dos Emirados Árabes Unidos. Depois de chegar ao Aeroporto de Guarulhos, Brennand foi escoltado pela Polícia Federal (PF) até a Superintendência da Corporação, onde passou a noite. Ele foi preso no dia 17 de abril em Abu Dhabi, após os Emirados Árabes Unidos aceitarem o pedido de extradição do brasileiro. O empresário estava em Abu Dhabi desde setembro de 2022 e chegou a ser preso em outubro. Entretanto, ele pagou fiança e respondeu ao processo de extradição em liberdade.

*Com informações do repórter Daniel Lian