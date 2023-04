Thiago Brennand planeja voltar ao Brasil nesta semana e pede revogação de ordens de prisão

Empresário deve chegar na sexta-feira e se apresentar à Polícia Federal para entregar seu passaporte; ele estava nos Emirados Árabes desde setembro do ano passado

Reprodução/Jovem Pan News Empresário teve prisão preventiva decretada em setembro de 2022 e chegou a ser preso em Abu Dhabi, mas responde ao processo de extradição em liberdade



O empresário Thiago Brennand, que está nos Emirados Árabes Unidos desde setembro de 2022, planeja voltar ao Brasil e pede a revogação dos mandados de prisão. Segundo o documento assinado pelo advogado do caso, Brennand pretende vir ao Brasil nesta sexta-feira, 7, e, logo depois, deve se apresentar à Polícia Federal (PF) para entregar o passaporte às autoridades. O envio da petição foi confirmado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que afirma que os pedidos da revogação da prisão preventiva e da exclusão do nome dele da lista da Interpol estão sob análise. Já o Ministério Público disse que se manifestará dentro do prazo legal. O empresário já foi denunciado pelo órgão seis vezes. Destes episódios, Brennand já tem três prisões preventivas decretadas contra ele. Uma delas, relacionada ao caso que envolve a modelo Aline Helena Gomes. Ela e Brennand discutiram em uma academia na zona oeste de São Paulo em agosto do ano passado e, na ocasião, o empresário foi filmado enquanto ataca a vítima.

Após o crime, Brennand deixou o Brasil rumo aos Emirados Árabes no dia 4 de setembro horas antes do MP denunciá-lo. O órgão determinou o retorno do empresário ao país até o dia 23 do mesmo mês, mas como ele não cumpriu a medida, teve a prisão preventiva decretada, sendo considerado foragido. EM outubro, foi detido em Abu Dhabi e responde ao processo de extradição em liberdade. Brennand também é acusado de tatuar À força e manter em cárcere privado uma mulher em Porto Feliz e também teria estuprado outras duas mulheres, com o primeiro caso acontecido em 2021. Segundo o Ministério da Justiça, a solicitação de extradição do empresário foi formalizada em novembro e, em março deste ano, 70 armas dele foram apreendidas pela polícia de São Paulo.

*Com informações da repórter Letícia Miyamoto