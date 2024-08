Tiroteio em ação da Polícia Militar atinge oito comunidades na zona norte do Rio de Janeiro

Operação visava conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho; agente policial ficou ferido e mais de 20 escolas foram fechadas devido à violência

Divulgação/PMRJ Operação policial teve como foco as comunidades de Pavuna e Cidade Alta



Um intenso tiroteio ocorreu na região norte do Rio de Janeiro durante operações da Polícia Militar em oito comunidades. A ação visava conter o avanço da facção criminosa Comando Vermelho, que busca expandir seu domínio em novas áreas. Um agente policial ficou ferido e mais de 20 escolas foram fechadas devido à violência. Clínicas da Família também tiveram seu funcionamento parcial interrompido e visitas médicas foram canceladas. A operação policial teve como foco as comunidades de Pavuna e Cidade Alta, onde o Comando Vermelho tenta tomar o controle de territórios dominados por grupos rivais. A ação resultou em um clima tenso, com um policial de folga sendo abordado por criminosos e reagindo, o que elevou para 56 o número de agentes de segurança atingidos por tiros no Rio de Janeiro neste ano. A maioria das vítimas são PMs.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga