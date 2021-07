Tiroteio em cidade com alta concentração de brasileiros na Flórida deixa um morto e dois feridos

Ataque aconteceu na madrugada da quarta-feira, 28; circunstâncias estão sendo apuradas

Alexandre Guzanshe/Códifo 13/Estadão Conteúdo - 17/02/2009 Os dois sobreviventes foram socorridos em hospitais da região e não correm risco de morte



Um tiroteio na cidade de Deerfield Beach, que tem uma alta concentração de brasileiros no sul da Flórida, deixou uma pessoa morta e duas feridas durante a madrugada da última quarta-feira, 28. A polícia local investiga a causa do tiroteio, que é tratada até o momento como atentado. Três homens foram baleados dentro de uma casa, que deve passar por perícia, e as circunstâncias ainda não foram esclarecidas. Os dois sobreviventes foram socorridos em hospitais da região e não correm risco de morte. Uma terceira pessoa, ainda não identificada, morreu no local após tentativa de socorro.

*Com informações do correspondente Eliseu Caetano