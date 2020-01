Luis Moura/Estadão Conteúdo Obras no Pacaembu devem começar em 2021



A administração do estádio Pacaembu passa a ser responsabilidade da iniciativa privada a partir deste sábado, 25, mas as maiores mudanças estruturais no estádio municipal ainda vão demorar a acontecer.

Tombado pelos conselhos Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico (Conpresp) e de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), das esferas municipal e estadual, o estádio permite, neste primeiro momento, apenas as chamadas mudanças “estéticas”, como contou em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã Eduardo Barella, CEO da Allegra Pacaembu, empresa que agora é responsável pelo saudoso Paulo Machado de Carvalho.

“Nós vamos operar os prazos com as condições atuais, incluindo apenas melhorias estéticas, até dezembro. Nossa expectativa é fechar o complexo até 25 de dezembro de 2020 e reabri-lo em 27 de abril de 2023, 28 meses depois, no aniversário do Pacaembu. Na data que o estádio estará fazendo 83 anos, queremos fazer uma grande festa.”

Entre as alterações, estão a troca de banheiros químicos e instalação de restaurantes.

Sob a administração da iniciativa privada, o Pacaembu já está com a agenda repleta de compromissos para 2020, conforme conta Barella.

“Futebol se tornou a essência do Pacaembu. Em 2019 foram mais de 40 jogos, obviamente nós queremos manter isso. Temos o plano, já em 2020, de receber 20 partidas. Estamos conversando com os clubes. Hoje recebemos a final da copinha, e na quarta-feira, a partida entre Palmeiras e Oeste”

A Allegra fica responsável por quase todo o complexo, com exceção do Museu do Futebol e da Praça Charles Miller. O consórcio pretende ampliar o horário de funcionamento do clube, para atrair mais frequentadores durante os dias sem jogos de futebol.

“O horário de funcionamento do clube será ampliado. No domingo, abre das 6h as 22h. Na segunda, que ficava fechado, estará aberto com o intuito de aumentar o número de usuários. Queremos estabelecer uma melhoria sensível para quem gosta e é frequentador do Pacaembu.”

Além da ampliação dos horários, a Allegra está implantando um tour no estádio em parceria com o Museu do Futebol.