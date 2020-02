Todas as linhas da CPTM, Metrô e EMTU estão funcionando, diz Baldy

Edson Lopes Jr/A2 FOTOGRAFIA Apesar do Metrô de SP estar preparado para um aumento de demanda, a Linha 3 - Vermelha carregou na segunda-feira um volume 50% abaixo do esperado



Após as chuvas que atingiram São Paulo na última segunda-feira (10) que prejudicaram o sistema de locomoção na cidade e região metropolitana, a terça-feira (11) amanheceu com todas as linhas de Metrô e EMTU funcionando normalmente.

Apenas a Linha 9 – Esmeralda da CPTM está com a velocidade reduzida em alguns trechos, entre as estações Santo Amaro e Osasco.

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, Alexandre Baldy, reforçou que após um dia de “muitos desafios” a CPTM iniciou o dia com todas as linhas operando.

“Nesse momento a CPTM levantou, de madrugada, os equipamentos danificados e quais seriam as substituições necessárias. Durante os dias está se levantando o necessário trocar para que se de a normalidade efetiva. Entre hoje e amanhã saberemos quais os custos”, disse.

Apesar do Metrô de SP estar preparado para um aumento de demanda em caso de emergência, a Linha 3 – Vermelha carregou na segunda-feira um volume 50% abaixo do esperado — em relação a semana passada. “Muitos cidadãos seguiram a recomendarão e não saíram de casa por conta das ocorrências.”

Para essa terça-feira, Baldy reforça que não há “nenhum comparativo” com a situação da segunda e que o trajeto é cumprido normalmente, com capacidade de traficabilidade.