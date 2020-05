Dias Toffoli tem melhora, mas permanece internado

Caroline Antunes/Agência Brasil O presidente do STF já havia se submetido à exames para detectar a presença do coronavírus no organismo



O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, segue internado em um hospital de Brasília com sintomas da Covid-19. O magistrado já fez um teste, que deu negativo, mas ainda será submetido a novos exames para descartar a hipótese de um resultado falso.

Segundo um boletim médico divulgado nesta segunda-feira (25), Toffoli está estável, respira sem ajuda de aparelhos e vem apresentando melhoras nos sintomas respiratórios. Ele deu entrada no hospital no sábado para passar pelo o que os médicos chamaram de “um pequeno procedimento cirúrgico de urgência”.

Tratava-se de uma drenagem de abscesso. A cirurgia ocorreu sem intercorrências, mas algumas horas depois Toffoli “apresentou um quadro respiratório sugestivo de fase inicial de Covid-19”. Por isso fez o teste, que deu negativo.

Ainda no domingo (24), o STF informou que o ministro ficará de licença médica por 7 dias – prazo que pode ser ampliado à depender dos resultados dos novos exames. Com a ausência, a presidência da Suprema Corte fica à cargo do ministro Luiz Fux. Outra consequência da suspeita de que o ministro esteja com coronavírus é que autoridades que estiveram com ele nos últimos dias também deverão fazer o teste.

É bom lembrar, no entanto, que o presidente do STF já havia se submetido à exames para detectar a presença do coronavírus no organismo. Toffoli fez um teste na última quarta-feira (20), ou seja, há menos de uma semana, que também deu negativo.

*Com informações do repórter Antônio Maldonado