Tom político no Carnaval 2020 chama a atenção da imprensa internacional

As celebrações do Carnaval no Brasil são destaque na imprensa internacional. Muitas publicações na Europa falam sobre as manifestações que tomam conta do território brasileiro durante essa época do ano.

Ao contrário da cobertura que é feita tradicionalmente pela imprensa europeia, com muitas imagens das ruas e dos desfiles das escolas de samba, em 2020 se destacaram a conotação política da festa diante da polarização cada vez mais crescente. Na Inglaterra, por exemplo, a BBC destaca o fato de que as festas em São Paulo cresceram muito nos últimos anos.

A publicação chega a dizer que o Estado sempre foi o “primo chato” das festas carnavalescas, sobretudo em relação ao Rio de Janeiro, mas que isso mudou. Os bloquinhos tomaram conta das ruas e atualmente já são maiores em relação ao Estado vizinho.

A BBC destaca o fato de que, em 2020, as festas na capital paulista também tiveram uma conotação política bastante forte. A publicação cita o caso do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta que, esse ano, falou sobre contracultura e resistência. A BBC diz que o governo de Jair Bolsonaro tem feito ataques constantes ao setor e, por isso, o bloco decidiu pelo tema nos desfiles.

Outra publicação inglesa, o The Guardian, fala sobre os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro e também sobre o tom político adotado por diversas agremiações em 2020. De acordo com a publicação, Bolsonaro é um “presidente de ultra direita que acirrou os ânimos no Brasil”.

O destaque principal foi para o tema da Estação Primeira de Mangueira, que levou para a avenida a volta de Jesus Cristo como um homem tolerante — dentro do contexto de que os ânimos estão cada vez mais acirrados na política. Outras escolas também tiveram destaques, como a São Clemente e a Mocidade Independente de Padre Miguel.