Torcedores se preparam para volta do futebol ‘à distância’

Rodrigo Coca/Agência Corinthians/Divulgação Com os protocolos para a retomada do futebol, em São Paulo, o torcedor ainda não sabe quando poderá voltar a ver o clube do coração bem de pertinho



O publicitário Diogo Vasconcelos não vê a hora do futebol voltar. Acostumado a ir ao estádio com os amigos para torcer pelo Corinthians, ele sabe que tudo agora será diferente: bem de longe. Para ele, a emoção de assistir as partidas em casa não será a mesma.

Com os protocolos para a retomada do futebol, em São Paulo, o torcedor ainda não sabe quando poderá voltar a ver o clube do coração bem de pertinho. Logo na volta do Campeonato Paulista, o Corinthians do Diogo enfrenta, justamente, o Palmeiras, maior rival, em Itaquera. O Dérbi acontece no dia 22 de julho, na Arena do Timão, sem torcida.

Com as arquibancadas vazias, apenas jogadores e profissionais envolvidos estarão no estádio. Torcedor frequente nos jogos do Palmeiras, o professor de educação física, João Victor, sabe que será difícil acompanhar o time à distância, mas entende que as medidas adotadas são importantes para garantir a segurança do futebol.

*Com informações do repórter Vinicius Moura