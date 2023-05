‘Trabalhar até o último momento para preservar atribuições’, diz Marina Silva sobre possível desmonte de ministério

Em evento realizado pelo Insper, a ministra do Meio Ambiente destacou que as políticas ambientais e indígenas estão no coração do governo e que vai trabalhar para manter as atribuições de sua pasta

Parte da base aliada ao governo Lula (PT) deve votar a favor da Medida Provisória (MP) que reestrutura a Esplanada dos Ministérios e prevê o esvaziamento de determinadas pastas. Após reunião na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 30, lideranças do governo anunciaram que vão orientar parlamentares aliados a votarem a favor do relatório. A medida vai contra as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara, pois o parecer do deputado Isnaldo Bulhões (MDB-AL) retira o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e as políticas de saneamento do Ministério do Meio Ambiente e realoca o poder de demarcação de terras indígenas do Ministério dos Povos Indígenas para o Ministério da Justiça. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que participou virtualmente de um evento promovido pelo Insper nesta terça-feira, 30, se posicionou e destacou que as políticas ambientais e indígenas estão no coração do governo.

“Estamos vivendo um momento difícil, momentos difíceis são para ser superados, o governo tem contradições, mas é nas contradições que a gente consegue os avanços e as novas sínteses. O presidente Lula deu uma mensagem de que vamos trabalhar até o último momento para preservar as atribuições do Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas e disse que vamos continuar com o nosso propósito, nosso programa, de que essas políticas estão no coração do governo”, declarou Marina. A prioridade do Palácio do Planalto, que nega um racha em sua base aliada, é aprovar o texto da MP, porque em 1º de junho ela perde validade se não for votada. Por outro lado, o governo corre contra o tempo para tentar reverter a medida e estuda até judicializar as mudanças feitas pelos parlamentares.

No evento, a ministra evitou ir a fundo na polêmica disse estar otimista com a apresentação do novo Plano Safra que, segundo ela, conta com a integração de diversos ministérios: “Estamos trabalhando para que o Plano Safra possa ser apresentado em meados de junho, todo ele com agricultura de baixo carbono. O ministro Fávaro está trabalhando essa agenda juntamente com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Fazenda e o MDA, do Paulo Teixeira”. Nesta quinta-feira, 1º, Marina Silva participa de uma audiência pública na Comissão de Meio Ambiente do Senado para falar sobre planos, projetos e prioridades de sua pasta.

*Com informações do repórter Daniel Lian