Traçar metas de Ano Novo realmente funciona? Especialista explica

EFE Para o especialista, melhor do que fazer metas é compartilhá-las com amigos e família



O ano novo chegou e, com ele, é comum que as pessoas façam metas do que querem conquistar ao longo do período. São listas com novos planos, tentativas de mudanças e melhorias para a vida de cada um. Mas será que isso realmente funciona?

O psicoterapeuta Alexandre Cintra explica que esse é, sim, o melhor momento para traçar metas. “Uma coisa que a gente sabe é que um especialista em mudanças de hábitos de comportamento, uma vez, tentou fazer uma avaliação para saber se essas metas funcionam. Ele descobriu duas coisas: primeiro que a maioria das metas está relacionada a parar de fumar, a melhorar a questão de atividade física, alimentação. E segundo que sim, funciona. As pessoas que estabelecem objetivos para cumprir ao longo do ano tiveram sucesso dez vezes maior do que as outras”, afirma.

Alexandre ressalta, ainda, que as metas devem ser simples e compartilhadas. “As pessoas dizem que se você falar para alguém que estabeleceu aquela meta vai dar errado. Balela, mentira. Quando você compartilha suas metas com outras pessoas, amigos queridos e familiares, você tem suporte para te ajudar a concluir, geralmente, uma tarefa difícil, como parar de fumar. É bom ter pessoas próximas que tem lembrem das suas metas e te ajudem a alcançá-las”, garante.

Mas será que é preciso esperar até o Ano Novo para começar? O cabeleireiro Marcos Baroni, conta que em vez de fazer os votos na virada do ano, prefere focar nas conquistas do dia a dia. “Eu acredito que todo começo de ano, todo ano novo é bom. A gente para, pensa, reflete, vê o que quer ou não quer. Mas eu já venho trabalhando. Eu vivo todos os dias o melhor dia da minha vida, não tenho data especial para fazer coisas que eu quero – para mim, minha família, ou para começar um planejamento. A virada do ano, para mim, é apenas outro dia. Vivo todos os dias como se fosse ano novo”, conta.

*Com informações do repórter Victor Moraes