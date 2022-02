‘Tragédia em Petrópolis é mais política do que ambiental’, diz senador Alessandro Vieira

Senador defende destinação de recursos federais para a prevenção de desastres ambientais

Pedro França/Agência Senado Alessandro Vieira defende que recursos do Fundo de Mudanças Climáticas poderiam ser usados para prevenção de desastres



O senador Alessandro Vieira (Cidadania) avalia que a tragédia causada pelas fortes chuvas em Petrópolis, cidade do Rio de Janeiro, é “mais política do que ambiental”. Na visão do parlamentar, é preciso garantir investimentos para prevenir novos episódios. “As famílias não podem pertencer lá. Isso é uma consequência da falta de planejamento local e de financiamento adequado na esfera federal. Outro lado da moeda é a prevenção da degradação do meio ambiente, esse evento do clima vem se repetindo com uma velocidade muito maior. Não é tragédia, é previsível. É uma tragédia muito mais política do que ambiental”, afirmou o pré-candidato à presidência da República, em entrevista ao Jornal da Manhã, da Jovem Pan News.

Pensando nesta necessidade de maiores recursos, o senador apresentou o projeto de lei (PL 301/2022) para o ampliação do Fundo Nacional de Mudanças Climáticas (FNMC). Segundo ele, atualmente, cerca de R$ 4,5 bilhões estão “parados” e poderiam ser usados para financiamento de ações para prevenção de desastres e reparos nos locais atingidos. A proposta é que o PL seja pautado com urgência no Senado Federal. “Tem que fazer previsão, não é um desastre imprevisível. A região de Petrópolis tem famílias em regiões de alto risco e isso não pode acontecer, precisa de investimentos públicos”, finalizou. No ano passado, as despesas com proteção e Defesa Civil somaram R$ 170 milhões, enquanto as ações do não atingiram R$ 175 milhões.