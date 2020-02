Transporte público em São Paulo terá alterações durante o carnaval, diz Secretário

JEFERSON GASPAR/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Secretário orienta uso do transporte público durante o carnaval



O Secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, alertou para as mudanças promovidas pelas empresas de transporte público durante o carnaval em São Paulo.

Durante entrevista ao Jornal da Manhã, Baldy informou que serão diversas alterações por conta dos trajetos dos blocos de carnaval em linhas de toda a cidade e região metropolitana. “Temos 110 linhas da EMTU que serão deslocadas. É importante que todo cidadão que for aos eventos de rua, bloco ou sambódromo, confira nas páginas oficiais a alteração das promoções. A título de exemplo, a Estação Tiradentes [Linha 1-Azul do Metrô] ficará fechada nos dias 14, 24, e 29 entre 12h e 19, para que se possa ter uma segurança maior”, explicou.

Para conferir os horários de funcionamento, os folião pode acessar os sites oficiais do Metrô de São Paulo, CPTM, SP Trans, ViaQuatro, ViaMobilidade e EMTU, por exemplo, que administram o transporte na cidade e na região metropolitana.

De acordo com Baldy, o efetivo de trens e ônibus pode ser reforçado em caso de necessidade. “No pré-carnaval, na estação Berrini, houve um aumento de quatro vezes no número de passageiros. Estamos aumentando o número de pessoas e trens para que o cidadão seja transportado com qualidade e segurança”.

Metrô

O secretário afirmou também que o governo pode estender o horário de funcionamento do Metrô, se julgar necessário, principalmente nos dias de desfile no Sambódromo do Anhembi. “O Metrô tem operado em aliança com a promoção dos eventos, havendo necessidade de se estender o horário, o Governo do Estado acolherá a possibilidade, para transportar os cidadãos que deixam o sambódromo com segurança”, concluiu.