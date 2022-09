TRE-RJ decide nesta terça-feira se permite candidatura de Daniel Silveira ao Senado

Deputado federal estaria inelegível após ter sido condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão, mesmo com indulto presidencial que o mantém em liberdade

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO - 04/05/2022 Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal; instância estadual decidirá se ele pode ou não concorrer nas eleições de 2022



Deve ser retomado nesta terça-feira, 6, no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro o julgamento sobre o impedimento da candidatura do deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) ao Senado Federal. O TRE-RJ já formou maioria na semana passada para barrar a presença de Silveira no pleito em 2022. O julgamento havia sido paralisado após um pedido de vistas de um desembargador na última sexta-feira, 2. Na ocasião, cinco votos já haviam apoiado o impedimento contra dois a favor da manutenção da candidatura. No ano passado, Silveira foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão por atacar instituições democráticas e atuar na organização de atos antidemocráticos. Para a relatoria do caso no TRE-RJ, embora o deputado federal tenha obtido indulto presidencial, isso não anula a inelegibilidade. Atualmente, ele figura em sexto lugar nas pesquisas de de intenção de voto para o cargo.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga