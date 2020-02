Três morrem durante desfiles de blocos no fim de semana no RJ

GILVAN DE SOUZA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Morte de três pessoas durante blocos de carnaval serão apuradas pela Polícia Civil



Pelo menos três pessoas morreram durante o carnaval de rua do Rio de Janeiro neste final de semana. As vítimas foram baleadas em desfiles da Baixada Fluminense e da zona norte da Capital.

Durante o desfile do bloco dos Caveiras, em São João do Meriti, região da Baixada, Andrei Barbosa Guedes, de 15 anos, e Lucas Santiago, de 22, foram baleados e morreram. Em Ramos, na zona norte, um homem morreu e outro ficou ferido durante o desfile do bloco Bunda Rachada, perto de uma estação do BRT.

A divisão de homicídios das polícias da Capital e da Baixada estão apurando os crimes. Durante o fim de semana, quase 100 blocos desfilaram pelo Rio de Janeiro, e aproximadamente 500 mil pessoas acompanharam os blocos de todos os tamanhos, gostos e portes.

Roubo

Uma estátua de 400 quilos foi roubada na Glória, bairro da zona sul considerado área nobre da Capital. A estátua era considerada uma homenagem ao Marechal Deodoro da Fonseca, e representava a mãe do protagonista da Proclamação da República.