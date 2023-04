Três pessoas morrem em chacina no Rio de Janeiro; PM e miliciano estão entre as vítimas

Vítimas foram alvejadas enquanto estavam dentro de carro; a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) está investigando o caso

Divulgação/Polícia Civil PM foi identificado como Cabo Wagner Rodrigues Marques, lotado no 15º Batalhão (Duque de Caxias) e estava de folga



A Polícia do Rio de Janeiro está investigando a execução de três pessoas em uma chacina que aconteceu nesta quarta-feira, 26, na Baixada Fluminense. Um dos mortos é um policial militar, que estava de folga e foi identificado como Cabo Wagner Rodrigues Marques, lotado no 15º Batalhão (Duque de Caxias). O PM era irmão do miliciano Mario Barbosa Marques Junior, conhecido como Van Damme, que morreu no ataque. O crime aconteceu à luz do dia, perto de um viaduto e a um supermercado. Uma mulher que não foi identificada também morreu. O carro em que os três estavam ficou com marcas de tiros e cápsulas ficaram espalhadas pelo chão. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) é responsável pela investigação do caso.

Confira reportagem na íntegra:

*Com informações do repórter Rodrigo Viga