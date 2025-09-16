Tribunal dos EUA rejeita pedido de Trump para demitir diretora do Fed

Decisão permite que Lisa Cook participe normalmente da reunião de política monetária do Federal Reserve marcada para esta terça (16) e quarta-feira (17)

Na última segunda-feira (15), o Tribunal de Apelações dos Estados Unidos negou o pedido do presidente Donald Trump para destituir Lissa Cook do cargo de diretora do Federal Reserve, o Banco Central dos EUA. A tentativa de Trump se baseou em alegações de que Cook estaria envolvida em fraudes hipotecárias. O tribunal, no entanto, considerou os argumentos insuficientes e ressaltou a importância da independência do Federal Reserve para proteger as decisões de política monetária de pressões políticas. Com a decisão, Cook permanece no cargo, participando das reuniões que definem a taxa de juros e outras medidas para controlar a inflação.

O vídeo também relata que Donald Trump assinou um decreto para enviar a Guarda Nacional a Memphis, no Tennessee, devido aos “níveis tremendos de crimes violentos”. A decisão, no entanto, gerou críticas, pois a cidade é governada por um democrata, Paul Yang, que não havia solicitado a ajuda. O governador republicano do estado, Bill Lee, apoia a medida. Críticos acusam Trump de usar as tropas federais como um instrumento político para intervir em cidades governadas por democratas sem respeitar a autonomia local.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA