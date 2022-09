Tribunal Superior Eleitoral inaugura central de divulgação das eleições

Local tem capacidade para alocar cerca de 400 profissionais de imprensa de forma simultânea e o funcionamento será diário, inclusive nos finais de semana

Divulgação/TSE Entre os quatros tribunais superiores brasileiros está o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que atua na apuração de crimes eleitorais, fiscalização de propaganda eleitoral e impugnação de registro de candidaturas



Há menos de um mês para as eleições de 2022 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apresentou o centro de divulgação de informações, área de cerca de 2 mil metros quadrados na sede do TSE, em Brasília. O local tem capacidade para alocar cerca de 400 profissionais de imprensa de forma simultânea e o funcionamento será diário, inclusive nos finais de semana. Foram credenciados cerca de 110 veículos de comunicação, mais de 500 jornalistas, 12 veículos estrangeiros e 50 profissionais de outros países. Por isso, a expectativa é de grande movimentação no tribunal até o segundo turno das eleições. A meta é apresentar o resultado das urnas poucas horas depois do fechamento da votação em todo o país. O TSE ressalta que não trabalha com a possibilidade de qualquer tipo de problema na totalização dos votos, como aconteceu nas eleições de 2020. Como o supercomputador do TSE era novo na época, ainda não estava adequado para o processo eleitoral brasileiro.

*Com informações da repórter Luciana Verdolin