Tripulação narra sensação de voltar da Estação Espacial Internacional após 160 dias

Astronautas que voaram em cápsula da SpaceX falaram sobre expectativas e realidade de pouso na água no estado da Flórida, nos Estados Unidos

Os astronautas que retornaram da Estação Espacial Internacional (ISS) em uma cápsula da empresa SpaceX descreveram nesta sexta-feira, 7, como foi a volta à Terra após mais de 160 dias no espaço. O norte-americano Victor Glover, um dos quatro astronautas da tripulação, batizada de Crew-1 revelou que falava pra si mesmo para ter calma e respirar pois ele estava se sentindo muito pesado, igual a personagens de desenhos animados quando enfrentam a “força-G”. Essa foi a primeira missão regular a ser enviada e trazida de volta da ISS pela empresa do multimilionário Elon Musk. Os astronautas viajaram na cápsula Crew Dragon, que tocou o mar do estado americano da Flórida na madrugada do domingo passado.

Glover disse que esperava algo tão dinâmico e desafiador, que, quando finalmente aconteceu, foi um pouco menos do que ele imaginava. O astronauta disse ainda que o peso da aceleração se concentrou no peito, dificultando a sua respiração. Ele terminou assumindo que o lançamento e a chegada são experiências únicas. O japonês Soichi Noguchi revelou que o impacto foi mínimo, e logo após o pouso ele pôde sentir as ondas. “Foi uma sensação ótima”, declarou. A norte-americana Shannon Walker explicou que “pousar na água era interessante” e que “nenhum deles sabia o que esperar”. Para ela foi um pouco mais suave do que pousar em terra firme. A Nasa assinou contratos com a SpaceX para voltar a enviar astronautas ao espaço a partir do território americano, algo que não era possível desde 2011, após o fim do programa de ônibus espaciais. Os astronautas eram obrigados a viajar nas naves russas Soyuz, que pousam em terra firme.

*Com informações do repórter Victor Moraes