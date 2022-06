Troca de comando não deve alterar composição de conselho da Petrobras

Manutenção de alguns cargos deve acelerar o processo de mudança no corpo diretor da estatal

CASSIANO ROSÁRIO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Futuro time do Conselho de Administração e da diretoria da Petrobras precisarão estar alinhados entre si em favor da privatização da estatal brasileira de petróleo



Os atuais membros do Conselho de Administração da Petrobras podem ser mantidos nos cargos na futura composição desse órgão, que é a entidade máxima da estatal brasileira de petróleo. Na última terça-feira, 31, cinco conselheiros da atual formação do Conselho de Administração estiveram em Brasília reunindo-se a portas fechadas com ministro de Minas Energia, Adolfo Sachsida, e com o futuro presidente da Petrobras, Caio Paes de Andrade, atualmente secretário do Ministério da Economia. A manutenção de alguns conselheiros foi um dos assuntos da reunião.

A manutenção de alguns conselheiros em seus cargos poderia acelerar o processo de mudança no corpo diretor da Petrobras que, atualmente, anda bem devagar. Oficialmente, apenas o nome de Caio Paes de Andrade foi indicado para um cargo no Conselho de Administração da estatal. Posteriormente, o nome dele vai ser indicado para ser presidente da empresa. O governo estaria tendo dificuldades de encontrar nomes adequados para assumir cargos tão importantes como o de conselheiro. O futuro time do Conselho de Administração e da diretoria da Petrobras precisarão estar alinhados entre si em favor da privatização da estatal brasileira de petróleo.

Na reunião entre os ministérios e os conselheiros da Petrobras falou-se também sobre política de preços e o fornecimento de diesel no segundo semestre de 2022. Alguns alertas foram emitidos sobre uma eventual falta de diesel no segundo semestre por conta da pandemia e da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ministério de Minas Energia informou oficialmente na semana passada que o Brasil tem estoques suficientes para atender 38 dias de consumo de diesel no mercado interno.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga