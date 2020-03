EFE/EPA/OLIVER CONTRERAS No último sábado, os americanos assinaram um acordo com a milícia que pede a retirada das tropas americanas do Afeganistão depois de mais de 18 anos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que conversou nesta terça-feira (3) com o líder do Talibã, Abdul Ghani Baradar. Trump garantiu que tem uma relação muito boa com os extremistas e que o grupo também quer acabar com a violência.

Trump sugeriu que essa não teria sido a primeira vez que conversou com o Talibã, mas não quis confirmar a informação.

No último sábado, os americanos assinaram um acordo com a milícia que pede a retirada das tropas americanas do Afeganistão depois de mais de 18 anos. O documento, assinado sob a testemunha do secretário de Estado Mike Pompeo, pode significar a retirada dos soldados em até 14 meses.

O Talibã também divulgou um comunicado nesta terça-feira. O grupo afirmou que se comunicou com o presidente americano em um telefonema que durou 35 minutos. De acordo com a nota, a conversa foi sobre como os dois lados irão estabelecer o acordo.

O líder do Talibã garantiu que, se ambas as partes se comprometerem, as relações bilaterais serão positivas. Na próxima semana, começam as negociações internas sobre o futuro político Afeganistão.

*Com informações do repórter Renan Porto