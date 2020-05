Trump anuncia força-tarefa por vacina da covid-19 até o fim do ano

EFE/EPA/JIM LO SCALZO A fala do presidente contraria a previsão dos especialistas em saúde no país, que estimam uma vacina só daqui a um ano ou um ano e meio



Na sexta-feira (15), o presidente norte-americano, Donald Trump, disse que o país vai retomar as atividades, com ou sem vacina contra covid-19.

Donald Trump anunciou uma operação para agilizar o desenvolvimento de possíveis vacinas contra covid-19. O projeto começa com pesquisas sobre 14 candidatas promissoras.

Trump falou que acha possível ter uma vacina contra o novo coronavírus até o final do ano. A fala do presidente contraria a previsão dos especialistas em saúde no país, que estimam uma vacina só daqui a um ano ou um ano e meio.

Na quinta-feira, Trump chegou a ameaçar cortar relações com a China como represália à forma com o país lidou com a covid-19.

Um porta-voz do ministério de relações exteriores chinês respondeu ao comentário, e pediu cooperação aos Estados Unidos, para que os dois países derrotem a pandemia, tratem pacientes e restaurem a economia e a produção.

Nova York

Nos Estados Unidos, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, estendeu a ordem de confinamento para algumas regiões do estado até o dia 28 de maio. A cidade de Nova York é uma das áreas que continuam fechadas, pois ainda não cumpriu 3 dos 7 requisitos que o estado determinou para a reabertura.

Antes de retomar as atividades, a média de novas hospitalizações por covid-19 a cada três dias precisa cair mais — e a cidade precisa de mais leitos disponíveis nos hospitais, de uma forma geral, e nas UTIs.

Cinco regiões do estado de Nova York começaram a reabertura já nesta sexta-feira. As outras podem reabrir assim que atenderem a todos os critérios, o que pode acontecer antes mesmo do dia 28.

Na primeira fase do processo, alguns negócios dos setores de construção, agricultura e manufatura podem reabrir em Nova York. Os clientes também podem ir a lojas que não são consideradas essenciais, mas só para buscar os produtos. As pessoas devem continuar usando máscaras e praticando o distanciamento.

Na sexta, uma das maiores redes de lojas de departamento dos Estados Unidos, a JCPenney, declarou falência. A rede existe há 118 anos, tem mais de 800 lojas pelo país e cerca de 90 mil funcionários.

A JCPenney já acumulava dívidas antes da pandemia, e o fechamento das lojas, é claro, piorou ainda mais a situação.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo