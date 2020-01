Trump anuncia plano de paz para palestinos e israelenses nesta terça

EFE Centenas de manifestantes protestaram em Gaza nesta segunda-feira (27), ironizando a proposta chamada de "Acordo do Século"



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve anunciar nesta terça-feira (28) o plano de paz para Israel e Palestina. Trump fez encontros separados com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição, Benny Gantz.

Durante reunião com Netanyahu, Trump afirmou que a proposta “faz sentido para todos” e que é “algo que os palestinos deveriam querer”. Os palestinos, no entanto, afirmam que não foram convidados para as negociações em Washington.

O acordo prevê a junção por parte de Israel do Vale do Jordão — uma área que representa 30% da zona ocupada da Cisjordânia e dos assentamentos israelenses na região. Além do reconhecimento oficial de Jerusalém como capital única e indivisível de Israel.

O primeiro-ministro palestino, Mohammed Shtayyeh, fez um apelo à comunidade internacional para que boicotem o plano de Trump. Centenas de manifestantes protestaram em Gaza nesta segunda-feira (27), ironizando a proposta chamada pelo presidente norteamericano de “Acordo do Século”.

