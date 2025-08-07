Trump anuncia tarifas de 100% sobre chips e semicondutores importados

Medida do presidente dos EUA foi anunciada durante evento com o CEO da Apple, Tim Cook, que firmou uma nova parceria com o governo americano

EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL "Vamos aplicar uma tarifa muito alta para chips e semicondutores", diz Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (6) que vai impor uma tarifa de 100% sobre as importações de chips e semicondutores para forçar que a fabricação desses componentes seja realizada em seu país. “Vamos aplicar uma tarifa muito alta para chips e semicondutores. Mas a boa notícia para empresas como a Apple é que, se fabricarem nos Estados Unidos ou se comprometeram a fabricar nos Estados Unidos, não serão cobradas”, declarou.

Trump, que nesta semana já tinha revelado ter a intenção de anunciar impostos sobre esses componentes de alta tecnologia, disse que “todos os chips e semicondutores que entrarem nos Estados Unidos serão submetidos a uma tarifa de 100%”. O presidente americano expôs a medida durante um evento com o CEO da Apple, Tim Cook, com quem apresentou uma nova aliança nesta linha.

A empresa aumentará seus investimentos no país para US$ 600 bilhões, expandindo sua produção e criando empregos, visando evitar as tarifas de Trump.

*Com informações de Fabrizio Neitzke e EFE

*Reportagem produzida com auxílio de IA