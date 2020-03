Covid-19: Trump quer distribuir cheques para ajudar americanos

EFE/EPA/Doug Mills Além dos cheques, Trump, quer liberar mais recursos para dar suporte às empresas do ramo da aviação



O governo dos Estados Unidos está avaliando a possibilidade de enviar cheques de mil dólares para ajudar os americanos em meio à crise do coronavírus. A ideia é fazer algo que leve o dinheiro o mais rápido possível para as pessoas, já que muitos trabalhadores estão sendo prejudicados pela situação.

O presidente Donald Trump fez o anúncio com o secretário de tesouro norte-americano, Steve Mnuchin, nesta terça-feira (17). Ele também admitiu que os Estados Unidos podem, sim, entrar em recesso por causa do coronavírus.

Além dos cheques, Trump, quer liberar mais recursos para dar suporte às empresas do ramo da aviação, que estão sendo muito afetadas por causa das restrições de viagens ao redor do mundo.

O secretário do tesouro também disse que há planos pra que os americanos possam adiar o pagamento de impostos, sem juros ou multas. No total, o pacote com estímulos econômicos poderia chegar a um trilhão de dólares.

O mercado financeiro reagiu bem ao anúncio. Na terça-feira (17), as bolsas norte-americanas fecharam em alta, depois de dias em queda.

Estrangeiros

De acordo com o jornal New York Times, o governo norte-americano estaria planejando rejeitar retirar do país imediatamente estrangeiros que tentarem entrar ilegalmente pela fronteira com o Mexico.

O jornal disse que a informação foi confirmada por quatro oficiais, e que o governo mandaria as pessoas de volta ao México de forma imediata, sem nem começar um processo ou enviá-las a um centro de detenção. O motivo seria o medo de um surto do coronavírus nas instalações ao longo da fronteira.

Ainda de acordo com o jornal, a medida deve ser anunciada em até 48 horas.

O coronavírus já causou 100 mortes nos Estados Unidos, e há casos confirmados em todos os estados do país. As autoridades norte-americanas, incluindo Donald Trump, continuam pedindo para que os americanos fiquem em casa, já que mesmo pessoas sem sintomas podem transmitir o vírus.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo