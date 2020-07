Trump diz que pandemia deve piorar nos EUA e encoraja uso de máscaras

O presidente norte-americano destacou a importância de usar o equipamento de proteção; primeira vez que ele foi visto usando máscara foi em 11 de julho

EFE/EPA/KEVIN DIETSCH O presidente norte-americano também disse que os militares estão prontos para ajudar com a logística de distribuição da vacina



Os Estados Unidos registraram mais de mil mortes pela Covid-19 em um só dia, sendo esta a primeira vez que isso aconteceu no mês de julho. O maior número de mortes pela doença em um só dia no país aconteceu em abril, quando mais de 2.700 pessoas morreram pela doença em 24 horas. Os especialistas em saúde já tinham avisado que, seguindo o aumento alarmante no número de casos, o número de mortes também iria subir. A situação preocupa principalmente nos Estados da Califórnia e da Flórida, que se tornam os novos epicentros da Covid-19 no país.

O presidente Donald Trump, disse que a situação provavelmente vai piorar antes de começar a melhorar. Em entrevista coletiva na terça-feira (21), Trump também pediu para que todos usem máscaras de proteção, gostem ou não. Ele também destacou que o uso de máscaras causa, sim, impactos. Em um determinado momento, o presidente até chegou a tirar uma máscara do bolso e mostrar para os repórteres. Ele disse que usa a máscara sempre que está perto de outras pessoas.

As falas mais recentes de Trump representam uma mudança de postura sobre o assunto. A primeira vez que ele foi visto usando uma foi em 11 de julho, durante uma visita a um hospital militar. O presidente norte-americano também disse que os militares estão prontos para ajudar com a logística de distribuição da vacina contra coronavírus quando for aprovada, para que isso seja feito em tempo recorde.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo