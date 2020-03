Trump diz não ser possível saber quando pandemia vai acabar e admite possibilidade de recessão

EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS O presidente norte-americano afirmou, pela primeira vez, que é possível acontecer uma recessão econômica no país



Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que não é possível prever quando a pandemia do coronavírus no país vai acabar. A estimativa é que isso aconteça os meses de julho e agosto. Ele admitiu, pela primeira vez, que é possível uma recessão econômica.

Na segunda-feira (16) as bolsas norte-americanas despencaram, mesmo depois do governo fazer o segundo corte emergencial na taxa de juros nas últimas duas semanas. O Dow Jones fechou com queda de 12,9% com o mercado financeiro reagindo ao cenário de incertezas.

Trump não considera impor, no momento, uma quarentena nacional. Mas afirmou que talvez isso aconteça sim em algum outro momento.

O presidente norte-americano pediu também que todos evitem sair de casa e, principalmente, evitem reuniões com mais de 10 pessoas.

A coordenadora da resposta ao coronavírus da Casa Branca, Deborah Birx, disse que principalmente os mais jovens devem mudar o comportamento e ficar em caso. Isso porque mesmo os jovens sem sintomas podem estar infectados e passar o vírus para alguém.

Em alguns estados como Nova York, bares, restaurantes, academias e cinemas estão fechados desde segunda-feira (16) para evitar aglomerações. As ruas ficam cada vez mais vazias. Os Estados Unidos estão longe de seguir uma vida normal.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo.