Trump pede para pessoas sem-teto irem ‘para longe’ de Washington

Presidente dos EUA ainda declarou que capital americana será ‘libertada’ nesta segunda-feira (11) e, com a realocação de moradores de rua para áreas distantes, se tornará ‘mais segura e bonita do que nunca’

EFE/EPA/TOLGA AKMEN / POOL O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que a população em situação de rua deixe a capital



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, exigiu que a população em situação de rua deixe a capital Washington, D.C. “imediatamente”. O anúncio foi feito em suas redes sociais, onde o republicano também prometeu uma coletiva de imprensa para esta segunda-feira (11) para detalhar um novo plano de segurança para a cidade, intitulado “Choque de Ordem em DC”. Em sua publicação, Trump afirmou que não haverá mais “senhor bonzinho” e ameaçou com prisão os criminosos que atuam na capital. Ele prometeu realocar os moradores de rua em locais distantes da cidade. A medida reacende o debate sobre segurança e a crise de moradia em Washington.

“Washington, D.C. será libertada hoje! O crime, a selvageria, a imundice e a escória vão desaparecer. Eu vou tornar nossa capital grande novamente! Os dias de matar ou ferir brutalmente pessoas inocentes acabaram! Consertei rapidamente a fronteira (zero imigrantes ilegais nos últimos três meses!), D.C. é a próxima!”, afirmou Trump em publicação na rede social Truth Social.

Trump tem criticado há meses a gestão da prefeita democrata Muriel Bowser, alegando que a cidade está “fora de controle”. Ele já havia cogitado federalizar a polícia local ou mobilizar a Guarda Nacional para reforçar a segurança. Para justificar a necessidade de uma ação enérgica, o presidente citou o caso de um ex-funcionário do governo de 19 anos que foi brutalmente espancado por um grupo de adolescentes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O plano a ser apresentado na Casa Branca deve incluir medidas para o combate ao crime, a limpeza urbana e a remoção de acampamentos de pessoas em situação de rua, além de um possível aumento da presença de agentes do FBI em áreas turísticas.

*Com informações de Eliseu Caetano

*Reportagem produzida com auxílio de IA