Trump promete discursar nesta quinta após ser absolvido em impeachment

EFE/Michael Reynolds Apenas um membro do partido republicano, Mitt Romney, votou pela condenação de Trump pela acusação de abuso de poder



Fim do processo de impeachment contra Donald Trump. Na tarde desta quarta-feira (5), o Senado inocentou o presidente dos Estados Unidos das acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso.

Trump ainda não falou sobre o assunto, mas logo depois da votação postou um vídeo no Twitter em que simula milhares de reeleições com cartazes anunciando vitórias que começam em 2024 e vão ate 90 mil — terminando com a frase “Trump Forever”.

Depois, em outro tweet, ele disse que deve fazer um pronunciamento sobre a vitória ainda nesta quinta-feira (6). O líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, disse que a mensagem foi clara: Não façam impeachment partidários.

Pelo Twitter, o senador Lindsey Graham, um dos principais aliados de Trump também chamou a ação de partidária e disse que o processo prejudicou a presidência dos Estados Unidos — além de ter sido injusto com o presidente.

Já o líder da minoria democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que os senadores viraram as costas para a verdade e para um julgamento justo. Porém, ele afirmou que os democratas saíram com a cabeça erguida do Senado.

Apenas um membro do partido republicano, Mitt Romney, votou pela condenação de Trump pela acusação de abuso de poder. Ele é senador pelo Estado de Yutah, foi candidato à Presidência em 2012 e tem um histórico de críticas ao atual presidente norte-americano.

Com a absolvição, a história se repete nos EUA. O país nunca removeu um presidente de um cargo por um processo de impeachment.

*Com informações da repórter Mariana Janjácomo