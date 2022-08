TSE manda apagar áudio que culpa PT por alta dos combustíveis

Nas postagens, o conteúdo é falsamente atribuído ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo

Agência Brasil Tribunal Superior Eleitoral determinou que o conteúdo falso seja retirado das redes sociais



O ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE,), determinou neste sábado, 27, a remoção de publicações de um áudio com conteúdo falso que atribui a alta dos combustíveis ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nas postagens o áudio é falsamente atribuído ao ex-ministro da Defesa Aldo Rebelo. A decisão foi tomada contra 57 canais nas redes sociais e, segundo o pedido encaminhado ao TSE, a informação é inverídica. Esse foi justamente o entendimento da Justiça Eleitoral, que determinou com urgência a retirada dos 57 links que divulgaram esta mentira. Vale ressaltar que nos últimos meses o Governo Federal e o Congresso Nacional adotaram medidas para reduzir o preço dos combustíveis com a limitação da alíquota do ICMS para no máximo 18%.

*Com informações do repórter Bruno Pinheiro