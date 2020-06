Turismo brasileiro tem prejuízo de R$ 6,76 bilhões em abril

Pixabay Setor do turismo foi um dos mais afetados durante a pandemia



O turismo brasileiro registrou prejuízo de mais de 6 bilhões de reais somente em abril, com queda de 55% no faturamento de abril, em relação ao mesmo período do ano passado, número que representa a maior retração da série histórica desde 2011. O setor foi um dos mais afetados desde que deflagrou-se o período de pandemia do novo coronavírus.

A presidente do Conselho de Turismo da FecomercioSP, Mariana Aldrigui, avalia que somente em setembro há uma expectativa da retomada mais sensível dos vôos domésticos.

Das seis atividades pesquisadas pela Fecomércio, cinco registraram baixa em seu faturamento real no comparativo anual, com destaque para transporte aéreo 79% menor e serviços de alojamento e alimentação com queda de 65%.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos