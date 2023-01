Turismo em São Paulo retoma patamar pré-pandemia, aponta levantamento

Segundo balanço do Índice Mensal de Atividades do Turismo, GP do Brasil de Fórmula 1 ajudou a impulsionar o turismo em novembro de 2022

A cidade de São Paulo vem retomando a força do turismo. Após anos difíceis por causa da pandemia, a capital paulista registrou aumento de 10,7% no setor no mês de novembro. Foi a primeira vez que a cidade retomou números pré-pandêmicos no turismo. Segundo balanço do Índice Mensal de Atividades do Turismo, o crescimento foi de 10,7% na comparação com o mês anterior. A vacinação e a retomada dos eventos presenciais permitiu esse aumento. Mas um fator em específico colaborou com esse aumento: a Fórmula 1. O Grande Prêmio de São Paulo reuniu mais de 235 mil pessoas no Autódromo de Interlagos, movimentando mais de R$ 1,37 bilhão. São Paulo é famosa pelo turismo de negócios, e é aqui, na capital paulista, que acontece 85% das feiras e convenções do país. A expectativa é de que haja um aumento para o setor, de 8% a 10%. Mas além do polo corporativo, São Paulo tem expandido os atrativos para o turismo de lazer. O Índice Mensal de Atividade do Turismo apontou também que a taxa de ocupação do setor hoteleiro ficou em 71,9%, acima de novembro de 2021 e com movimento semelhante no fluxo médio dos aeroportos.

*Com informações da repórter Camila Yunes