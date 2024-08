Turismo impulsiona criação de novos empregos no Brasil neste ano

Atividades que mais contribuíram para o aumento de oportunidades foram hotéis, bares, restaurantes e transportes rodoviários

Marcelo Camargo/Agência Brasil O aumento dos empregos no setor de turismo já era esperado, segundo especialistas.



Um dos setores que se destacaram e impulsionaram a abertura de vagas de emprego no Brasil no primeiro semestre deste ano foi o turismo. As atividades que mais empregaram foram hotéis, bares, restaurantes e transportes rodoviários. Um em cada 10 empregos criados no primeiro semestre de 2024 foram do setor de turismo, com quase 100 mil vagas com carteira assinada preenchidas nesse período. Os números foram compilados pelo Ministério do Turismo com dados do Caged e do Ministério do Trabalho e Emprego. O turismo representa 8% do PIB brasileiro e abrange 50 atividades econômicas. O aumento na taxa de emprego é um reflexo não só da demanda reprimida provocada pela pandemia, mas também por uma mudança de perspectiva das novas gerações. Segundo o presidente do Instituto de Desenvolvimento Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, Bruno Omori, a geração Z prefere viver experiências a adquirir bens como imóveis ou carros, optando por viagens internas e externas. A região Sudeste liderou o número de novos empregos, com mais de 359 mil vagas, sendo São Paulo o estado mais representativo.

A capital paulista, conhecida pelo turismo de negócios, tem se tornado cada vez mais atrativa para o turismo de lazer, com muitas opções culturais e gastronômicas. A cidade de São Paulo mantém um crescimento anual de 1 a 2% na taxa de ocupação, com destinos de lazer como Campos do Jordão, Atibaia e São Pedro atingindo taxas de ocupação próximas a 90% durante as férias escolares de julho. A região Sul aparece em segundo lugar em empregabilidade, com destaque para o Paraná, seguida pela região Nordeste, puxada pela Bahia. Embora os brasileiros estejam viajando mais dentro do próprio país, atrair turistas estrangeiros ainda é um desafio. O especialista em turismo do Réu Ecossistema, Marco Pessoa, considera que a dispensa do visto para americanos foi uma decisão assertiva, pois os Estados Unidos são um mercado importante para o turismo receptivo.

O aumento dos empregos no setor de turismo já era esperado, segundo especialistas. Para Marco Pessoa, a perspectiva agora é de estabilização, influenciada pelo câmbio do dólar, que afeta tarifas aéreas e hoteleiras. Ele reconhece os esforços do governo na melhoria da infraestrutura de aeroportos, mas pondera a necessidade de ampliar a segurança e a divulgação de informações para turistas estrangeiros.

Publicado por Luisa Cardoso