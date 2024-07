Crescimento estimado é de 2,3% ao ano, segundo o Conselho Mundial de Viagens e Turismo; No entanto, Suriname e Venezuela devem demorar mais para recuperar os índices da pré-pandemia

RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO De acordo com o levantamento, o turismo na América Latina depende fortemente dos viajantes domésticos



O turismo na América Latina deve impulsionar a economia em US$ 260 bilhões nos próximos 10 anos, com um crescimento anual de 2,3%. A informação foi divulgada pelo Conselho Mundial de Viagens e Turismo. A contribuição do setor para o PIB mundial da região deve alcançar US$ 852 bilhões até 2034. Além disso, há uma expectativa de geração de oito milhões de empregos na próxima década. De acordo com o levantamento, o turismo na América Latina depende fortemente dos viajantes domésticos. Para sustentar esse crescimento, o Conselho Mundial de Viagens e Turismo destaca a necessidade de melhorias na infraestrutura e nos transportes dos países da região. Essas melhorias são essenciais para atrair mais turistas internacionais e fortalecer o setor. O relatório também revelou que a América Latina tem se recuperado no setor de turismo acima da média mundial, apesar dos impactos da pandemia de coronavírus. No entanto, países como Suriname e Venezuela devem demorar mais para recuperar os índices da pré-pandemia.

Publicado por Luisa Cardoso