Turista ucraniana é esfaqueada em assalto na zona sul do Rio

Yulya Golovko passeava com o marido no Aterro do Flamengo e foi abordada por um homem armado; vítima recebeu alta e passa bem

Reprodução/Instagram/@_theyulya Ucraniana foi esfaqueada após reagir a assalto no Rio



Uma turista ucraniana de 26 anos foi esfaqueada durante um assalto no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, 13. Yulya Golovko passeava com o marido quando foi abordada por um homem armado. Eles reagiram ao assalto e o criminoso desferiu golpes com faca na ucraniana. Ela teve ferimentos no braço, foi levada até a delegacia e encaminhada para o Hospital Miguel Couto. Yulya recebeu alta neste sábado, 14, passa bem e já voltou para o apartamento que alugou na cidade. A polícia conseguiu recuperar parte dos pertences do casal, como documentos e passaporte, mas o computador da vítima ainda não foi encontrado. A corporação agora analisa imagens do circuito de segurança da região para tentar encontrar o criminoso.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga