Turistas do Brasil e do mundo não escondem emoção de acompanhar virada em Copacabana

Jose Lucena/Estadão Conteúdo A queima de fogos vai durar cerca de 15 minutos; festa deve receber três milhões de pessoas



Os preparativos para o Réveillon 2020 em Copacabana, no Rio de Janeiro, estão na reta final. As dez balsas que vão carregar as quase 17 toneladas de fogos de artifício foram revistadas nesta segunda-feira (30).

Estavam presentes, na vistoria, representantes dos Portos do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros e da Coordenadoria de Fiscalização de Armas e Explosivos. A saída das balsas para a orça começou na madrugada desta terça-feira (31).

A queima de fogos de uma das maiores festas de Réveillon do mundo vai durar cerca de 15 minutos. São esperados três milhões de pessoas para a festa, sendo que, desse total, dois milhões são turistas.

É o caso do professor Danilo, que veio de Goiânia. Ele conta que 2019 foi um ano de muitas mudanças para ele e para o país e que a expectativa para o ano que vem seja melhor, principalmente na economia. “O Brasil está precisando dar uma engrenada, porque a gente vê que a situação em 2019 foi cheia de expectativas altas, mudanças de governo, mas chegou 2020 e não se concretizou isso.”

As venezuelanas Sandy Escalona e Andreia Limeira atualmente moram no Chile e foram conhecer o Rio de Janeiro. Elas afirmaram que os brasileiros são muito amáveis e que as praias são bonitas.

A Renata é paraibana e agora mora no Rio de Janeiro. Ela disse que está emocionada de poder ver o ano novo da capital fluminense. “Sou paraibana, para mim está sendo uma experiência muito diferente. Estou emocionada. É a primeira vez, estou achando muito bacana.”

Os turistas e os moradores que quiserem usar o metrô na noite de Réveillon precisam correr para comprar os cartões. Até às 9h desta segunda-feira (30), já tinham sido vendidos 85% dos 158 mil cartões disponibilizados.

Agora, só estão disponíveis para venda os cartões das faixas das 19h, para ida e volta, e das 23h, somente ida e também ida e volta. O bilhete disponível para a volta é entre meia-noite e 5h. A venda acontece até o fim do estoque ou até o início da operação especial, que começa às 19h do dia 31.

*Com informações da repórter Nicole Fusco