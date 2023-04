Twitter diz que restringirá alcance e colocará aviso em publicações com discurso de ódio

Nas últimas semanas, a rede social esteve no centro de polêmicas ao se recusar a apagar contas e postagens relacionadas aos ataques a escolas no Brasil

Twitter/Divulgação Rede social apresentou medidas após gerar polêmica ao se recusar a apagar conteúdos sobre os ataques em escolas



Nesta segunda-feira, 17, o Twitter anunciou uma série de ações e medidas para tentar conter os discursos de ódio e publicações que propagam violência dentro da plataforma. Entre as mudanças está a redução do alcance e também a rotulação destes tipos de publicações. Assim, as pessoas que potencialmente recebam este tipo de conteúdo saberão que ele viola as regras da plataforma. Em nota, o Twitter se posicionou sobre o assunto: “Acreditamos na liberdade de expressão, não na liberdade de alcance. Embora inicialmente esses rótulos se apliquem apenas a um conjunto de Tweets que potencialmente violam nossa política de conduta odiosa, planejamos expandir sua aplicação para outras áreas de política aplicáveis nos próximos meses”. Nas últimas semanas, a rede social esteve no centro de polêmicas ao se recusar a apagar publicações relacionadas aos ataques a escolas no Brasil. Em resposta, o Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça, assinou uma portaria que obriga todas as plataformas digitais a deletarem conteúdos que fazem apologia a atentados escolares.

*Com informações do repórter João Vitor Rocha