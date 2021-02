Último dia do Carnaval tem praias lotadas no Rio de Janeiro

Município segue com alto risco para a doença nas 33 áreas administrativas definidas pela Prefeitura

No início do feriado, o sol não apareceu; na reta final, foi com toda força



Praias cheias e lotadas na terça-feira de Carnaval no Rio de Janeiro, gerando concentração e aglomeração de pessoas em festas, bares e points noturnos bem conhecidos da cidade — uma marca da data em 2021. No início do feriado, o sol não apareceu. Na reta final, foi com toda força. Esse é um motivo adicional de preocupação de médicos sanitaristas e infectologista, afinal de contas o município segue com alto risco para a doença nas 33 áreas administrativas definidas pela Prefeitura. O Estado tem 31,5 mil óbitos e 560 mil infectados pela Covid-19. A preocupação agora é com as variantes, novas cepas que podem circular assim que passar a pandemia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga