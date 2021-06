Um a cada cinco brasileiros relata não pensar sobre saúde dos rins

Cerca de 40% dos diagnósticos de câncer no órgão no Brasil são feitos já em estágio avançado, quando há poucas chances de cura

Unsplash Este mês é voltado a conscientização sobre este tipo de doença, sendo denominado como Junho Verde



O rim ainda é um grande desconhecido dos brasileiros. É o que revelou uma pesquisa que avaliou a percepção da população sobre o câncer renal. Cerca de 40% dos diagnósticos da doença no Brasil são feitos já em estágio avançado, quando há poucas chances de cura. Atualmente, a neoplasia renal maligna figura entre os 15 tipos mais comuns de câncer. A presidente da organização não-governamental Oncoguia, Luciana Holtz, indica que é preciso conscientizar a população sobre a importância do tema e especialmente do diagnóstico precoce.

“O que mais preocupa é o desconhecimento mesmo, da população. As pessoas não sabem que existe a chance de ter câncer no rim. Então acho que esse é o assunto que precisamos falar mais, sem dúvida nenhuma. Quando você está mais informado, você consegue fazer conexões mais rápidas, prestar mais atenção no que está acontecendo com você, saber se que forma cuidar adequadamente da saúde, não perder tempo na hora de chegar mais rápido no especialista. Tudo isso faz muita diferença hoje quando estamos falando de qualquer tipo de câncer.” Um levantamento feito a pedido da Pfizer apontou que um a cada cinco brasileiros relatou não ter pensado sobre a saúde dos rins.

O resultado faz parte de uma pesquisa feita com duas mil pessoas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Curitiba. O oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer aponta a necessidade de se ter um dia a dia saudável. “O mais importante, como não temos exames preventivos de rotina para esse tipo de tumor, é não fumar, evitar ao máximo a obesidade, controlar o peso, fazer exercício. Dietas ricas em verduras, legumes, frutas e pobres em carne vermelha e gordura, doces e artificiais. Além de manter a pressão em controle. Fazendo isso, a gente potencialmente evitaria de 50% a 70% dos tumores de rim.” Este mês é voltado a conscientização sobre este tipo de doença, sendo denominado como Junho Verde.

*Com informações do repórter Daniel Lian