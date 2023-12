Um em cada quatro alimentos de origem vegetal tem agrotóxicos não autorizados ou resíduos acima do limite, diz Anvisa

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos coletou 1.772 amostras em supermercados de todas as regiões do Brasil

Pixabay/Banco de Imagens Anvisa fez alerta para alta concentração de agrotóxicos nos produtos de origem vegetal



Estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou que um quarto dos alimentos de origem vegetal em supermercados possuem agrotóxicos não autorizados ou com resíduos acima do limite permitido. O Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em alimentos coletou amostras em supermercados de todas as regiões do Brasil em 2018, 2019 e 2022, com uma pausa em 2020 e 2021 por conta da pandemia. No último ano foram analisada 1.772 amostras. Entre todos os alimentos avaliados, 41,1% não tinham resíduos de agrotóxicos, 33,9% tinham resíduos dentro do limite permitido e 25% continham a presença de um agrotóxico não autorizado ou tinham resíduos acima do limite permitido. Já 0,17%, o equivalente a três amostras, apresentaram risco agudo à saúde, podendo causar danos às pessoas que ingeriram os alimentos.

Para efeito de comparação, entre 2018 e 2019, foram analisadas 3.296 amostras em 84 municípios e monitorados 14 alimentos de origem vegetal. Na época, o programa identificou 33,2% das amostras sem resíduos, 41,2% com resíduos dentro do limite permitido, 25,6% com agrotóxicos não autorizados ou acima do limite permitido e 0,55% (o equivalente a 18 amostras) com risco agudo à saúde. A Anvisa informa que as situações de risco encontradas são pontuais e já conhecidas, e que tem trabalho nas orientações aos supermercados. Segundo a Embrapa, entre as culturas que mais usam agrotóxicos, estão soja, milho, cana-de-açúcar e frutas químicas.

