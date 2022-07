UP lança Leonardo Péricles à Presidência da República, único candidato negro entre os postulantes

Partido Unidade Popular foi criado em 2019 e tem sua estreia na disputa presidencial neste ano de 2022; a legenda é de esquerda e defende a taxação de grandes fortunas

Reprodução/Twitter/@LeoPericlesUP Leonardo Péricles, candidato à Presidência da República pela Unidade Popular, é o único negro entre os postulantes ao cargo em 2022



A Unidade Popular (UP), partido de esquerda, lançou oficialmente Leonardo Péricles como candidato à Presidência da República. O evento ocorreu em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele é o presidente da sigla no Brasil e também o único candidato negro entre os postulantes ao cargo. Sua vice será a dentista Samara Martins. A UP foi criada em 2019 e terá, pela primeira vez, um candidato à Presidência. O partido defende um governo popular que taxe grandes fortunas.

Para esta semana está prevista a convenção partidária do MDB, que deve oficializar a candidatura da senadora Simone Tebet ao Planalto. O evento está marcado para a quarta-feira, 27, mas há uma ala Lulista dentro do partido, liderada pelo senador Renan Calheiros, que ainda tenta judicializar o evento. Eles alegam que não há condição de segurança de realizar a convenção de maneira virtual. Para o próximo sábado também estão previstas mais três convenções, dos pré-candidatos Pablo Maçal (Pros), Luis Felipe D’Ávila (Novo) e Sofia Manzano (PCB). Depois, no domingo, 31, será a vez das oficializações das candidaturas de José Maria Eymael (DC) e Vera Lúcia (PSTU). A última convenção prevista é do pré-candidato Luciano Bivar (União), que deve ocorrer no dia 5 de agosto. Além dele, Ciro Gomes (PDT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), André Janones (Avante) e Jair Bolsonaro (PL) já oficializaram suas candidaturas.

*Com informações do repórter Vinicius Moura