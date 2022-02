Usuária cai em trilhos da CPTM e é arrastada por trem em São Paulo

Passageira recebeu primeiros socorros do Corpo de Bombeiros e foi encaminhada para o Hospital das Clínicas

Eduardo Saraiva/Divulgação Governo do Estado Trem da Linha 11-Coral da CPTM



Na manhã da última quarta-feira, 10, uma passageira caiu nos trilhos da estação Guaianazes, da linha 11-Coral da CPTM, e foi arrastada por um trem. Ela foi atingida nas pernas e teve os membros inferiores praticamente decepados. O corpo de bombeiros foi chamado para prestar atendimento. A equipe realizou os primeiros socorros no local. Em seguida, a passageira foi encaminhada para o Hospital das Clínicas. De acordo com a nota da CPTM, o trem chegou à plataforma e permaneceu parado, com as portas fechadas, por alguns instantes. Neste momento, vários passageiros subiram no estribo do trem, que se deslocou para se ajustar na posição na plataforma. Pela internet, usuários que viram de perto o que aconteceu reclamaram do empurra-empurra e cobraram a colocação de portas de seguranças nas plataformas. A CPTM disse que o caso foi levado para o 54ª Delegacia de Polícia e que dará todo o apoio nas investigações.

*Com informações da repórter Camila Yunes