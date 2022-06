Usuários da Prevent Senior têm dificuldade para conseguir consultas online 

Paciente com diagnóstico positivo para Covid-19 relata espera de oito dias para agendamento médico

ANDRé RIBEIRO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Paciente foi orientada a buscar o atendimento presencial, correndo o risco de contagiar outras pessoas



Usuários da Prevent Senior, em São Paulo, relatam dificuldades para conseguir agendar teleconsulta, modelo recomendado pela Sociedade Brasileira de Infectologia para quem apresenta sintomas leves da Covid-19. Em uma das denúncias enviadas à reportagem, uma paciente que testou positivo para a doença no dia 7 de junho e tinha sintomas como tosse, dor de garganta e cabeça, ouviu que só havia data disponível para 15 de junho, oito dias depois, excedendo o período de isolamento. A paciente foi orientada a buscar o atendimento presencial, correndo o risco de contagiar outras pessoas, o que não é recomendado pelos especialistas. “Não acha que isso vai contaminar mais pessoas no Pronto Atendimento?”, questiona a paciente em ligação com operadora, momento em que recebeu a recusa do atendimento online e a indicação para procurar ajuda médica presencial. A Jovem Pan News entrou em contato com a Prevent Senior, mas não obteve resposta sobre as denúncias.

*Com informações do repórter Vinícius Moura