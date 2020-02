Vacina contra coronavírus pode sair em menos de um ano, diz especialista

EFE/EPA/DAVID CROSLING Primeiros testes sobre coronavírus estão focados no diagnóstico da doença, mas vacina pode sair em breve, afirma especialista



Em entrevista exclusiva ao Jornal da Manhã, o infectologista e coordenador de vigilância sanitária em saúde e laboratórios de referência da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rivaldo Venâncio, afirmou que a vacina contra o coronavírus pode ser apresentada para a sociedade nos próximos meses.

Segundo o especialista, os primeiros testes estão focados na obtenção de um diagnóstico rápido e preciso. Feito isso, as atenções dos pesquisadores voltam-se para os estudos de desenvolvimento da vacina.

“Nós acreditamos que um kit possa ser distribuído para laboratórios centrais dos Estados em algo como 2 a 3 meses. No entanto, até que a vacina esteja disponível para a população, imaginamos que de 6 a 8 meses, talvez um pouco mais.”

Para acelerar o processo, Venâncio acredita que a Organização Mundial da Saúde (OMS) possa desobrigar ou diminuir alguns prazos e testes que normalmente são feitos com os antídotos.

“Vai depender da OMS liberar algumas etapas em um prazo mais curto. Por exemplo, as etapas iniciais dos estudos clínicos tomam algum tempo, e a terceira fase, de teste em larga escala, também pode demorar alguns meses. O cronograma pode ser ajustado. Há sim a possibilidade de ter uma vacina no fim do ano.”

Os sintomas do coronavírus se assemelham aos de outras epidemias, como febre, tosse e espirro. Para Rivaldo Venâncio, doenças como Sars e H1N1 trouxeram um grande know how para a comunidade científica, o que deve auxiliar no combate ao coronavírus. “A expectativa é que tenhamos uma velocidade ainda maior da que foi observada em anos anteriores. Tivemos um avanço tecnológico muito grande nesses últimos 10, 15 anos. Isso contribui para que possamos ter uma solução em um período mais curto.”

Quarentena

Após o governo brasileiro informar que pode retirar os brasileiros em Wuhan, Venâncio explica como deve funcionar a “quarentena” pela qual todos eles devem passar. “A quarentena varia de acordo com o período de incubação da enfermidade. Neste caso específico, as observações iniciais apontam para um período de duas semanas. Não ouvi a opinião do Ministério da Saúde ainda, mas acredito que o período de isolamento será entre duas e quatro semanas.”