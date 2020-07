Sem vacina para a Covid-19, carnaval de Salvador pode ser cancelado, diz ACM Neto

No caso da suspensão, o evento passaria para o final de maio ou começo de junho, sem alterar as festividades juninas

Reprodução Instagram ACM estuda propor o adiamento da festa aos governos do Rio de Janeiro, São Paulo e demais grandes cidades



O prefeito de Salvador, ACM Neto, disse nesta segunda-feira (13) que ainda não é hora de falar sobre o carnaval do ano que vem. ACM havia dito no domingo (12) que estuda propor o adiamento da festa aos governos do Rio de Janeiro, São Paulo e demais grandes cidades. Em uma coletiva de imprensa, o prefeito da capital baiana disse que sem um plano de vacinação para a Covid-19 até novembro, pode não haver segurança para manter a folia em fevereiro.

No caso da suspensão, o evento passaria para o final de maio ou começo de junho, sem alterar as festividades juninas. O prefeito ACM Neto, no entanto, só deve bater o martelo em novembro. Por enquanto, aqui em São Paulo, não há previsão de alterações no calendário de eventos da cidade.

A Secretaria Municipal de Turismo e a Liga das Escolas de Samba estão em permanente contato para definir os parâmetros para o carnaval 2021 e podem fazer mudanças de acordo com recomendações sanitárias.

*Com informações da repórter Nanny Cox